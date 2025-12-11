中央大學攜手國家公園署 推衛星影像月曆

記者黃朝琴／綜合報導

中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作推出2026年「生跡」衛星影像月曆，透過衛星遙測技術，用50公分解析度的先進衛星光學影像，以科技清楚描繪臺灣國家公園之美。

中央大學表示，今年的月曆主題「生跡」，是指生命在大自然留下的足跡，是中央大學太空及遙測中心與內政部國家公園署合作，用最新的技術、50公分解析度的先進衛星光學影像，清楚的記錄臺灣國家公園壯麗、多變的自然風貌。

中央大學指出，月曆以衛星視角記錄山脈紋理、水系延展、森林演替節奏與棲地變遷，展現台灣生態的豐富性與動態變化，從玉山國家公園的台灣黑熊、雪霸國家公園的櫻花鉤吻鮭，到墾丁國家公園夜間綻放的棋盤腳花、臺江國家公園的黑面琵鷺，每一幅影像皆結合科學觀測與生態知識，呈現萬物適應環境、共存共榮的故事。

中央大學提到，自然不是停止的畫面，而是一張持續躍動的生命網絡，感謝製作團隊結合衛星影像跟生態資料，把科學知識變成人人可以欣賞、理解，而且引發思考的作品；守護自然是全體社會共同的責任，希望藉由這份月曆共同守護臺灣。

內政部國家公園署表示，這是國家公園署首次用衛星的視角來出月曆，臺灣現有9座國家公園和1座國家自然公園，很感謝透過這次合作，把每個國家公園重要的保育指標物種記錄下來，未來還有濕地、海岸等，需要藉由中央大學太空及遙測中心的協助記錄下來，讓更多人看到，也鼓勵更多人能走進國家公園。

中央大學發表2026年「生跡」，以先進衛星光學影像，清楚記錄國家公園的自然風貌。（中央大學提供）

中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合推2026年「生跡」衛星影像月曆，衛星遙測技術清楚描繪臺灣國家公園之美。（中央大學提供）