中央大學攜手芬蘭阿爾托大學 EMBA培育菁英

（中央社記者葉臻桃園21日電）國立中央大學管理學院今天宣布與芬蘭阿爾托大學合作，推出「高階經營管理碩士在職學位學程」，課程規劃芬蘭師資赴台授課、芬蘭實地學習活動，為企業領袖與專業經理人打造全新學習平台。

中央大學今天舉辦「全新EMBA學程發布會」，中央大學管理學院院長葉錦徽表示，這項合作是中央大學國際化的重要里程碑，透過此學程，學員能在不需長期出國的情況下，獲得高度國際化的管理教育環境。

他也說，學員完成所有課程與畢業要求後，將可獲得中央大學管理學碩士學位及阿爾托大學設立之商學院之結業證明；很榮幸能與阿爾托大學攜手共同培育人才。

中央大學表示，阿爾托大學商學院是全球極少數、不到1%的頂尖學院之一，同時榮獲 AACSB、EQUIS、AMBA「三冠」國際認證，此次雙方合作開辦的Aalto EMBA in Taiwan，三分之二課程由中央大學管理學院頂尖師資授課，三分之一課程由Aalto EE師資親赴台灣授課，並規劃在芬蘭進行為期1週的學習活動。

中央大學EMBA執行長鄭保志指出，這項合作不僅深化學術交流，也將為台灣企業高階主管帶來全新的學習體驗與國際接軌視野，提升影響力與競爭力。（編輯：林恕暉）1141121