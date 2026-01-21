中央大學新成立「法律與政府學系」 115學年度招生

中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。(中央大學秘書室提供)

國立中央大學宣布新成立「法律與政府學系」，預計115學年度正式對外招生。中央大學表示，此次升級學系，課程涵蓋法律、公共政策兩大主軸，強化法學方法與社會科學研究並用的能力，並以既有的「法律與政府研究所」為基礎，回應環境與氣候、AI與數位治理、行政管制與立法等複雜議題，開設憲法、行政法、刑法、民商法、公共行政、公共政策、人權、環境及族群等多元課程，導入個案研析、情境演練與政策評估工具，培養學生問題診斷、法規設計與治理溝通的實作能力，培育兼具法律素養與公共治理視野的專業人才。

中央大學也表示，該系強化實務鏈結，延續與法院、政府法制單位、律所與非營利組織的合作，提供機構實習與公民參與課程；並將研究所成立的「法律服務中心」納入系務，結合多位義務律師提供校內外免費諮詢，實踐大學社會責任。校內跨域資源同樣完整：未來將與學校的「永續與綠能科技學院」協力就淨零、公正轉型等議題提出法制與政策解方；同時與客家學院、通識中心合作，深化在文化多樣性、族群與社會公平上的學術與政策研究。