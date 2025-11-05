中央大學氫能研究中心揭牌 與德國于利希研究中心簽署MOU

氫能研究中心主任曾重仁教授與德國于利希研究中心主任艾歇爾教授代表雙方簽署MOU。（中央大學提供）

記者陳華興／桃園報導

為呼應「二0五0淨零排放」政策與國際趨勢，國立中央大學十一月五日隆重舉行「氫能研究中心(Hydrogen Energy Research Center, HERC)開幕典禮暨與德國于利希研究中心(IET-1, Forschungszentrum Julich) MOU簽署儀式」。氫能研究中心的成立，象徵中央大學在氫能科技創新與國際合作上的積極布局，並肩負推動氫能發展的重要使命。

中央大學氫能研究中心揭牌，與德國于利希研究中心簽署MOU後合影。(中央大學提供）

國家科學及技術委員會政務副主任委員林法正、德國在台協會科技組組長金力安、德國于利希研究中心主任艾歇爾(Prof. Dr. Rudiger-A. Eichel)教授，以及多位國內外產官學研代表蒞臨，共同見證臺灣氫能研究邁向國際的新里程碑。

中央大學蕭述三校長表示，氫能是實現淨零轉型的重要關鍵。中央大學長期深耕能源、材料與永續科技領域，成立氫能研究中心象徵學研界在氫能技術研發、政策推動與人才培育上的全面布局，期望成為台灣氫能科技與國際夥伴的重要連結節點，推動科研成果落實於產業與社會應用。

國科會林法正副主委認為，氫能為淨零的關鍵技術之一，也是國科會「永續及前瞻能源科技發展」的重要推動方向，中央大學成立氫能研究中心，正是呼應這項國家戰略，也展現學校在氫能研發的豐沛能量。

氫能研究中心主任曾重仁教授與德國于利希研究中心主任艾歇爾教授代表雙方簽署合作備忘錄(MOU)，正式啟動台德氫能研究夥伴關係，雙方將於電解水製氫、燃料電池材料與系統整合、減碳科技、數位孿生、智慧電網等領域展開長期合作。