中央大學渺子成像術 替大地照X光探測山體奧秘

（中央社記者許秩維台北12日電）中央大學團隊進行渺子成像術研究，透過渺子探測器可遠端探測山體奧秘、解析內部密度結構，就像替大地照X光，未來可應用在地熱開發、二氧化碳地質封存等領域。

中央大學今天舉行記者會，分享中央大學物理系教授郭家銘和地球科學系教授陳建志的「渺子成像術」研究成果，兩人領軍的「渺子成像術於粒子地球科學之應用與下一世代的高能物理實驗」也獲選科技部的「領袖學者助攻計畫—沙克爾頓計畫」。

團隊用閃爍體作為渺子偵測元件，搭配「矽光電倍增器」進行渺子的計數與量測，可組成小體積、低功耗、高穩定度的感測系統，適合長時間野外運作，大幅降低設備體積與維護門檻；團隊於2025年初於桃園石門水庫防污淤隧道上方完成台灣首次野外渺子探測實驗，2025年底鎖定台北大屯火山群，嘗試以渺子成像重現內部密度結構。

廣告 廣告

郭家銘表示，傳統的地球科學方法測量必須每隔一段距離去擺放儀器，難以大面積測量；而渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具極強穿透力，能穿透數百公尺厚的岩石，用在地科研究上可遠距離且大面積測量，要測量山體內部時，不用進到山裡就能進行測量。

陳建志說明，台灣地質構造複雜、地形陡峭，還面臨火山、山崩、地熱、地下工程等多重挑戰，正是最適合發展渺子成像術的試驗場域；渺子成像術類似遙測，可以和傳統地科測量方法相輔相成，在探勘礦產時，能得到更多元的物理資訊，例如密度構造等解析，有助於提高準確度。

陳建志認為，這項研究的影響不僅止於學術突破，未來在地熱開發、二氧化碳地質封存，甚至高放射性核廢料處置等關鍵議題，都可能成為不可或缺的探查與監測方式，為台灣邁向淨零轉型提供關鍵科學能量。（編輯：李亨山）1150112