中央大學渺子成像術 替大地照X光探測山體奧秘

中央大學舉行記者會，分享中央大學物理系教授郭家銘教授與陳建志教授，分享研究成果。(中央大學提供)

記者王誌成／台北報導

數位轉型已成為產業的必然趨勢，人工智慧與淨零碳排是台灣未來競爭力的兩大挑戰。中央社報導政府與企業如何運用ＡＩ優化生產流程，推動綠色創新，助力台灣產業再度躍升。中央大學十二日舉行記者會，分享中央大學物理系教授郭家銘教授與陳建志教授，分享研究成果，該研究獲選為科技部的「沙克爾頓計畫」。

中央大學的團隊正在研究渺子成像術，利用渺子探測器遠端探測山體的內部結構，未來可應用於地熱開發與二氧化碳封存等領域。團隊使用閃爍體與矽光電倍增器組成小型、低功耗的感測系統，適合長時間野外運作。二０二五年初，團隊將在桃園進行台灣首次野外渺子探測實驗，年底計劃在台北大屯火山群進行內部密度結構的重建。

郭家銘指出，傳統測量方法難以大面積測量，而渺子具強穿透力，能有效進行遠距離測量。陳建志則表示，台灣複雜的地質環境使其成為渺子成像術的理想試驗場，能提供更準確的物理資訊。

這項研究未來將在地熱開發、二氧化碳封存及核廢料處置等領域發揮重要作用，為台灣的淨零轉型提供關鍵支持。