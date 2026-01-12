中央大學發表渺子成像術 穿透力強可測量山體內部

「一種能穿透數百公尺岩層的粒子，渺子這就是被稱為，地球科學研究的新眼睛。」

台灣地質構造複雜、地形陡峭，又同時面臨火山、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，中央大學團隊進行渺子成像術研究，透過渺子探測器可以遠端探測山體奧秘、解析內部密度結構，就像是替大地照X光。

中央大學物理系教授郭家銘表示，「事實上我們從小到大，你無時無刻都被渺子穿過你的身體，但是其實你跟我都不知道，也感受不到，渺子事實上會從前方而來，穿過我們研究目標物，也就是我們大型的山體，這個時候我們在後方，去擺置我們所研發的這個渺子探測器，去那邊測量渺子數量的多少。」

廣告 廣告

渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具有極強的穿透力，可以穿透數百公尺厚的岩石，要測量山體內部時，不用進到山裡就能進行測量，跳脫傳統地科研究測量方法，已經在石門水庫、大屯火山群，利用該技術。

中央大學地球科學系教授陳建志指出，「今（2026）年3月我們會陸續建完七星山北邊的探測站，然後呢，繼續推進東邊跟西邊，那就完成了山體，七星山這個四周的四座渺子探測器，那就可以把眼前這一個山體裡頭的密度構造，做一個非常好的成像。」

陳建志表示，因為台灣地質地形複雜陡峭，又有火山、山崩、地熱與地下工程等挑戰，未來渺子成像術在地熱開發、二氧化碳地質封存、高放射性核廢料處置，將更能協助探查與監測。