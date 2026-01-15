中央大學與國泰人壽合作 深化人才培育與實務接軌

為強化高等教育與產業實務之連結中央大學與國泰人壽締約合作，深化人才培育與實務接軌。





為強化高等教育與產業實務之連結，培育符合產業發展與社會需求之優質人才，中央大學與國泰人壽正式簽署產學合作備忘錄。雙方將建立長期且多元的合作關係，透過人才培育、課程共構、實務交流及產學研究等面向，攜手打造兼具專業素養、實務能力與永續思維的人才培育平台。

中央大學將結合既有教學與研究資源，並引入國泰人壽在組織管理、人才發展與企業實務方面的豐富經驗，協助學生提升專業能力與職場即戰力，縮短學用落差。雙方將共同提供課程規劃，強化課程的實務導向與前瞻性，使學生能掌握產業脈動與實際運作模式。國泰人壽將提供業界專家參與協同教學，並投入學生專題競賽之協同指導，擔任業界導師提供諮詢與輔導，協助學生在學期間即接觸實際案例與專案經驗，培養問題解決能力、創新思維與跨領域合作能力。

中央大學綦振瀛副校長（左）與國泰人壽吳明憲副總經理（右）共同締約合作。

在實務體驗方面，雙方亦將推動學生校外實習，促進師生深入了解企業實務環境，提升教學與研究的實務連結度，進一步強化產學合作的深度與廣度。此外，雙方將共同規劃產學合作研究議題，聚焦組織發展、人才培育、企業治理、永續發展（ESG）及社會責任等相關主題，期望透過研究成果回饋產業與社會，創造實質影響力，並提升整體社會價值。

中央大學表示，此次合作備忘錄的簽署不僅是產學合作的重要里程碑，更展現學校積極回應社會需求、落實大學社會責任的具體行動。國泰人壽指出，透過與學界攜手合作，將有助於培養具備專業能力、實務經驗與永續思維的人才，共同為社會與產業的長遠發展奠定穩固基礎。

