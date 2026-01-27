中央大學與慈濟四大志業 簽署合作備忘錄

國立中央大學就在1月27號，在慈濟台北分會正式和慈濟的四大志業，包含慈善、醫療、教育、人文等簽署合作協議。這項合作代表著學術和教育的結合，也讓人期待雙方將擦出什麼樣的火花。不過中央大學已經和慈濟合作多年，雙方也有一定的默契，未來可能會推動慈大與中央大學的師生互訪、課程合作，又或者與慈濟醫院合作智慧醫療、和產學結合等方面。雙方在四大志業上各自有不謀而合的理念，相信未來將會共創一個新的世代。

NS「好 那我們交換合作備忘錄。」

廣告 廣告

慈濟慈善、醫療、教育、人文四大志業執行長全部出席，排場浩大，正式與中央大學啟動合作協議。慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們在醫療，以及在防災教育 環境教育上面，其實已經合作多年，今天正式簽約 我想也是，在慈濟裡面 算是創舉，因為我們是第一次四大志業，跟一所大學 來共同簽約合作。」

中央大學校長 蕭述三：「我想除了，剛剛講到醫學方面的發展，我們也希望 在國際志工，還有社會服務 社區服務，這方面 有更多的鏈結，因為中央大學在防災方面，有非常強的能量。」

慈濟人文志業執行長 王端正：「我們希望 大家全方位來合作，全領域的合作，包括慈善 醫療 教育 人文，我們跟中央大學 能夠合作，創造一個更美好，更祥和的社會。」

從防災合作、到人文服務，更能藉著在教育和醫療長年深耕的經驗，擦出更多火花。慈濟大學校長 劉怡均：「慈濟大學 是醫學院起家，所以 可以跟中央大學，已經非常卓越的工程領域，能夠互補合作，未來我們共同可以合作的，是在神經科學方面，還有在永續發展，淨零碳排的領域。」

慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「我們醫療 有很多跟他們，其實關係非常地密切，所以未來我們在，各自的領域努力來突破，合作起來一定有很好的成績。」

NS中央大學和慈濟有過無數次合作，最令人印象最深刻的，莫過於以慈濟和上人所命名的小行星。中央大學學術基金會董事長 蔣偉寧：「我們送了兩顆小行星給慈濟，事實上 慈濟論壇很多的活動，都跟中大有互動，我也希望透過基金會，可以當作一個橋梁，當做一個平台，能夠以後每年促成兩方的結果，研究的結果，或者各種合作的結果，能夠有很好的呈現。」

還有災防互協，遙記2025年9月的光復水災，慈濟和中央大學以各自擅長的領域幫助災區，上人也以此嘉許，樂見雙方結盟。證嚴上人開示 ：「其實 沒有人呼籲，但是人人自動自發，這一回 我可以更大聲地說，台灣以善以愛為寶，這都是 這一回，做了很大的見證，所以我都是 很感恩，的確教育很重要。」

更多 大愛新聞 報導：

吃飽睏頻繁「暈碳」 恐是糖尿病前兆

照顧戶翻轉手心 無喉者病友自立立人

