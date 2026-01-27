中央大學與慈濟志業攜手 培養具人文與國際視野人才

國立中央大學與慈濟四大志業今天(27日)舉行交流簽約儀式，就「慈善、醫療、教育、人文」四大面向簽署合作協議。(中央大學提供)

國立中央大學與慈濟四大志業今天(27日)舉行交流簽約儀式，就「慈善、醫療、教育、人文」四大面向簽署合作協議，雙方將共同推動聯合國永續發展目標（SDGs），包括建立「慈善、教育與青年人才發展平臺」，共同推動防災教育、聚焦於臨床與研究結合，推動智慧醫療、技術轉譯與產學合作等，培育兼具人文關懷與國際視野的青年人才，為臺灣社會注入永續發展新動能。

中大學術基金會董事長、前教育部部長蔣偉寧致詞指出，中大與慈濟的合作，不僅是高等教育與公益力量的結合，更是跨界資源整合的典範。透過此一合作架構，將有助於培養更多兼具專業能力與社會關懷的青年世代，為臺灣教育與社會發展注入新活力。

中央大學校長蕭述三表示，中大長期深耕學術研究與人才培育，慈濟則以人道關懷與社會實踐深獲國際肯定，雙方在價值理念上高度契合。本次合作涵蓋防災與環境教育、永續發展、慈善與醫療關懷、國際青年參與等多元面向，結合中大的研究能量與教學資源，以及慈濟累積多年的實務經驗與全球網絡，讓知識走出校園、落實社會關懷。

在慈善合作方面，中央大學與慈濟慈善基金會將建立「慈善、教育與青年人才發展平臺」，共同推動防災教育、永續環境教育、慈善教育及國際青年參與，鼓勵學生投入社會實踐與創新行動，培養具有人文關懷與全球影響力的優質人才。透過制度化合作平臺，將有效引導青年力量投入公益，拓展慈善教育的深度與廣度。

醫學合作協議，中央大學與臺北慈濟醫院則聚焦於臨床與研究的結合，推動智慧醫療、技術轉譯與產學合作。合作內容涵蓋跨領域研究計畫、學生實習與研究場域提供，以及共同舉辦研討會與成果發表，期盼促進醫療成果落地應用，提升社會整體健康福祉。

在學術合作上，中央大學與慈濟大學將推動師生互訪、課程合作與學分互認，並合聘教師進行共同研究，建立長期交流機制，促進教育資源互補與學術水準提升。人文合作部分，中央大學與慈濟人文志業基金會將共同推動學生實習、科普影像製作與跨域議題研究，成立聯合工作小組，定期檢視合作進度，透過影像與研究深化社會溝通，擴大人文影響力。