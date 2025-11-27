中央大學與統一超商攜手合作 全國首創ROT嶄新商場引領智能永續新風潮

中央大學與統一超商攜手合作，全國首創ROT嶄新商場於中央大學正式開幕。





國立中央大學與統一超商股份有限公司攜手合作，以全國大專校院首創的「促進民間參與公共建設（ROT）」模式，共同打造嶄新校園商場，11月27日在中大松果餐廳正式揭幕。此案整合餐廳與停車場空間改造，不僅為校園注入全新商業動能，更引進全台首創的 7-ELEVEN未來超商 X-STORE 9，開創智慧便利與永續生活兼具的全新體驗。

開幕典禮由中央大學校長蕭述三、統一超商營運群協理李宗賢和財政部常務次長謝鈴媛等人共同參與剪綵，現場師生雲集、氣氛熱烈，並邀請統一獅啦啦隊現場應援，象徵校園空間轉型與創新服務的新里程。

廣告 廣告

中央大學校長蕭述三表示，此次商場開幕不僅是硬體空間的改造，更是中大以「創新」精神推動校園永續發展的具體實踐。

中央大學校長蕭述三表示，此次商場開幕不僅是硬體空間的改造，更是中大以「創新」精神推動校園永續發展的具體實踐。透過ROT模式，原有空間煥然一新，科技與永續理念得以在中大校園自然融合，展現大學與企業合作模式、活化資產的創新思維。

統一超商指出，商場設計以中大的「松林」意象為靈感，融入自然光線、木質調設計與智慧管理系統，營造舒適、溫馨且便利的空間氛圍。無論是燈飾造型或座位配置，都融入象徵中大精神的「松果」元素，使商場不僅是用餐與購物的場域，更是師生交流、休憩與靈感激發的生活舞台。

統一獅啦啦隊現場應援，象徵校園空間轉型與創新服務的新里程。

第一階段開幕的「松果餐廳」與「女十四舍商場」集結10個特色品牌，其中包括全亞洲首創的「自動化門市取貨微型倉」，結合 7-ELEVEN 未來超商X-STORE 9，運用攜手工研院研發的複合式AI影像追蹤辨識拿了就走智慧商店技術，提供快速流暢的購物體驗。

中央大學表示，第二階段計畫預計於115年9月啟用，將陸續開放「松苑餐廳」與「第九餐廳」，並導入更多統一企業集團品牌進駐。中大期盼此全國首創的ROT合作模式，能成為大學與企業共創永續校園的典範，持續推動智慧、創新與永續並行的校園新生活。

7-ELEVEN未來超商 X-STORE 9 進駐中央大學，開創智慧便利與永續生活兼具的全新體驗。

更多新聞推薦

● 香港「宏福苑大樓」大火罹難者表示深切哀悼 陸委會：目前無台人受影響