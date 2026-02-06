中央大學「松櫻祭」6日登場 預計農曆年期間盛開

國立中央大學「松櫻祭」6日登場，目前中大湖周邊的櫻花約開3成，預計農曆年前將陸續綻放。（廖姮玥攝）

國立中央大學「松櫻祭」6日登場，目前中大湖周邊的櫻花約開3成，預計農曆年前將陸續綻放，今年松櫻祭首度由校內學生會主辦，盼將松櫻祭成為中大春天的代名詞，吸引更多人前來賞櫻。校長蕭述三表示，中大湖是在中壢地區非常知名的賞櫻景點，也漸漸成為學校特色，用代表學校的松加上櫻，即代表中央大學從傳統厚實到創新創意的過程。

中大湖的櫻花，為日本的中央大學在民國100年3月11日贈予中大栽種，總計50棵河津櫻、大漁櫻和大寒櫻，另外在校園還有其他品種的櫻花，主要分布在校內的荷花池畔、烏龜池畔及鴻經館周邊，校內櫻花於每年農曆前後至2月下旬盛開，吸引民眾到校園免費賞櫻。

國立中央大學「松櫻祭」6日登場，目前中大湖周邊的櫻花約開3成，預計農曆年前將陸續綻放。（廖姮玥攝）

學生代表指出，櫻花意味著新的開始及精神之美，花語中更有優秀的教育之意，松樹就代表著，經過時間淬鍊後的堅韌與成長，這是松櫻祭名字的由來，活動自6日開始直到3月，都能到中大湖邊與櫻花拍照打卡，松櫻祭是一個新的開始，未來希望這個祭典能成為中央大學春天的代名詞，

蕭述三表示，松代表了堅毅，也象徵著中央大學的精神，還有非常厚實的學術基礎，而櫻則在冬春之際會綻開，代表了創新、創意跟奔放，希望中央大學在厚實的學術基礎之下，能夠用綻放的創意，讓學校有更多的創新；學生是學校非常重要的一環，學生的創意絕對是學校往前推進重要的力量，也希望能夠持續發揚，讓每年的松櫻祭更加有特色，吸引更多人一同欣賞。

