中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌

國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署攜手合作，推出2026年「生跡」衛星影像月曆，捕捉台灣各國家公園壯闊多變的樣貌。圖：中央大學提供

國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署攜手合作，推出2026年「生跡」衛星影像月曆，以50公分解析度的先進衛星光學影像，捕捉台灣各國家公園壯闊多變的樣貌，不但呈現出台灣自然生命脈動，更是融合衛星科技、自然美學、生態關懷與教育使命之重要成果。

國立中央大學校長蕭述三（左）和內政部國家公園署長王成機（右）共同發表2026年「生跡」衛星影像月曆。圖：中央大學提供

中央大學介紹，此次月曆以衛星視角記錄山脈紋理、水系延展、森林演替節奏與棲地變遷，展現台灣生態的豐富性與動態變化。從玉山國家公園的台灣黑熊、雪霸國家公園的櫻花鉤吻鮭，到墾丁國家公園夜間綻放的棋盤腳花、台江國家公園的黑面琵鷺，每一幅影像皆結合科學觀測與生態知識，呈現萬物適應環境、共存共榮的故事。

這份作品兼具科學的精準與藝術的溫度，讓科技成為理解自然的新語言。圖：中央大學提供

製作團隊運用衛星資料、地理資訊與生態資訊整合，以科學為基礎、以藝術為語言，打造兼具知識與美學的衛星影像作品，期盼讓更多大眾理解自然資產的珍貴，進而關注並投入守護行動。

中央大學校長蕭述三表示，中大2023年底成立全國首座「永續與綠能科技研究學院」，今年更榮獲「台灣十大永續典範大學獎」殊榮，展現以「人文關懷、永續發展」為核心的校務願景。感謝國家公園署對此次合作的全力支持，以及太空及遙測研究中心研究團隊與設計夥伴的投入，使得這份作品兼具科學的精準與藝術的溫度，讓科技成為理解自然的新語言，也讓教育延伸至山林、河海與社會之中。

內政部國家公園署長王成機指出，台灣的國家公園涵蓋高山、平原與海域，橫跨熱帶與溫帶氣候，展現全方位的自然樣貌與物種多樣性。在氣候變遷與人為壓力日益加劇的今天，自然資產正面臨前所未有的挑戰。透過衛星影像的全新視角，不但為台灣現有的九座國家公園及一座國家自然公園留下珍貴紀錄，也讓我們對自然生態的維護有更深刻的反思。

「生跡」月曆透過衛星遙測技術，精準地繪出台灣國家公園體系的「生命地圖」，為保育政策與永續發展提供科學依據。期許以衛星遙測的宏觀視角，讓臺灣的自然之美與科學研究讓更多人看見。

