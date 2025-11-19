中央大學7-11「設140支攝影機」比監獄還多！校方揭真實用途

中央大學最新一代未來超商「X-STORE 9」7-Eleven無人商店開幕。圖／翻攝自國立中央大學

近期桃園中央大學一家7-Eleven在網路爆紅，一踏入門市映入眼簾就是上百隻監視器，不僅可以自行沖煮咖啡、微波食品、自動結帳，甚至能自動完成包裹入庫與取貨作業；中央大學指出，該「X-STORE 9」門市為全台首座自動化門市取貨微型倉，不僅是社恐福音，也能讓科技融入生活。

中央大學17日開幕最新一代未來超商「X-STORE 9」7-Eleven無人商店，進入門市抬頭一看，數支監視器正在拍攝，該家門市曝光後也在社群引起討論，一派網友認為無人商店「根本是社恐福音」，同時可以減少人事成本，讚嘆「這監視器的密度嘆為觀止」相當有科技感；一派網友則認為「監獄的監視器都沒這麼多」、「碰上神經病，酒空，再多攝錄機也沒用」、「不信任顧客，何必開放無人超商？」也笑說「密集恐懼症者不建議來光顧」。

廣告 廣告

「X-STORE 9」門市可自動結帳、擁有包裹智能取貨功能。圖／翻攝自國立中央大學

原來「X-STORE 9」門市採複合式AI影像追蹤技術，結合140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR）判讀入店者的行走軌跡及商品取放動作，中央大學指出，顧客離店時就能自動完成結帳，與上一代感測技術相比，新系統完全以「純影像AI」為核心，不需在貨架額外安裝重量感測器，大幅降低建置成本外也提升購物流暢度。

中央大學說明，為了滿足學生購物需求，X-STORE 9門市25坪，一次導入超過6千項品項，是X-STORE系列中商品最完整的一家，販售品項包括零食、文具、日常用品等，也首度支援吊掛式陳列，且消費者不需掃條碼、不用排隊，最快30秒就可以完成購物。

X-STORE 9為全台首座「自動化門市取貨微型倉」，整合AI和IoT技術，打造能「自動完成包裹入庫與取貨」的新型倉儲系統，該微型倉內建置可靈活調整的儲格，再搭配多任務雙軸移動機械臂，平均每件包裹存取速度僅約20秒即可完成，讓整體流程比傳統作業快上5成以上，達成科技融入生活，提升營運效率。



回到原文

更多鏡報報導

等了9年...麥當勞奶昔回歸！民眾目測200人排隊嚇傻：以為大明星來

把雄女乖乖牌改造成壞學生！網紅行銷片遭轟 校方震怒提告

峇里島飯店遭臭蟲肆虐！她入住後吐血、發高燒 2天後宣告不治