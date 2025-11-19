中央大砍地方補助款 議員籲盧秀燕捍衛市民權益

台中市議會市政總質詢，國民黨市議員張廖乃綸關切財政收支劃分法修正公布後，中央大砍對地方的補助，恐怕衝擊社會福利、教育及建設推動，要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權。

市長盧秀燕說，對於中央砍補助款市府感到非常頭痛，如果補助款不能到位，有些建設、福利都會受影響，市府目前只能咬牙硬撐，先編預算應急，但巧婦難為無米之炊，沒有財源再好的構想也無法執行。市府目前仍抱著希望，希望行政院與立法院討論協商之後能有好消息，也希望行政院長能迎合地方需求。

市議員張廖乃綸說（如圖），台中市115年整體獲得的補助款(包括一般性及計畫型)共372.9億元，比114年補助款530.31億元減少了157.41億元，減幅高達3成，包括社會福利、教育、基礎設施及公共安全等面向都受影響，例如，教育局就被砍了38億多，電費、營養午餐等受影響，社會局的低收、中低收入戶就學及生活補助也被砍。

張廖乃綸要求市長盧秀燕要展現強硬態度，捍衛地方財政自主權，不能讓中央大砍補助款，損害人民權益。