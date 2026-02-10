中央存保標售101股權 宏泰集團砸86億全拿股權15%

中央存保公司標售台北101股權結果出爐，宏泰集團一舉拿下15%股權。（資料照片／蔡玉英攝）



中央存保公司標售台北101股權結果出爐，市場驚見黑馬！據媒體報導，宏泰集團在此次標案一舉拿下15%股權，成為最大得主。宏泰此次和旗下宏泰人壽與呈達投資共同出手，以每股38.72元、略高於底價的價格順利得標，總金額約86.04億元，。

根據《聯合新聞網》報導，知情人士指出，宏泰集團董事長林鴻南過去在伊藤忠擬出售台北101股權時，曾釋出高度興趣，但當時因價格尚未談攏，加上政府不願因此創造出第二大民股，該次未能談成。

此次林鴻南雖認為標價偏高，但機會難得，拍板全數吃下15%股權，讓市場相當震驚。外界也解讀，出身「三重幫」林家的林鴻南，等同於透過此次存保公司標售案，重新取得台北101董事會2席董事。

原本計畫競標1%股權的證交所，因宏泰集團全數拿下A包15%台北101股權而未能如願。業界人士指出，此次標售價格業界普遍認為偏高，因此證交所還一度進場競標1%避免流標收場，沒想到精打細算的林鴻南拍板拿下，宏泰集團對台北101股權相當重視。

