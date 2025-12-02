中央宣布後年全面禁止廚餘養豬 張麗善：總算看到曙光

非洲豬瘟中央應變中心宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，雲林縣長張麗善今（2日）回應，「總算看到曙光」。(周麗蘭攝)

非洲豬瘟中央應變中心宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，雲林縣長張麗善今（2日）回應，「總算看到曙光」，對於現階段廚餘的控管，她希望中央有更嚴謹的管理方式。

張麗善指出，中央終於要在2027年全面禁止廚餘養豬，算是看到了曙光，在短中、長期的規畫中，希望中央能夠有更嚴謹的管理方式，不要讓廚餘變成非洲豬瘟的溫床。

她表示，邊境、海關的管理上，不能有任何疏漏，一旦讓含有病毒的肉品丟入廚餘桶，仍然是防不勝防，6公斤以下、1000美金以下的食品不能規避查驗、投機取巧，必須要嚴格的控管。

她強調，雲林縣早在2018年就已經率先禁止廚餘養豬，就是要保護全國的養豬產業鏈，她也一直向中央來呼籲應該全面禁止廚餘養豬，如今終於看到了中央的決心。

雲林縣府農業處長魏勝德說，雲林縣府的一貫態度就是永久禁止廚餘進入養豬場，禁止行動愈快愈好，畢竟病變不會等人準備好才攻擊，非常希望廚餘養豬的非洲豬瘟傳染最大破口可以立即停止。

