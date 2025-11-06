中央宣布豬肉解禁！ 今午起活豬運載.明開放屠宰拍賣

台中市 / 綜合報導

非洲豬瘟病例沒有往外擴散，農業部宣布今(6)日中午12點開放活豬運載，明(7)日凌晨開放豬隻屠宰、肉品拍賣。代表最快8日一早，民眾就能在市場內買到溫體豬肉。除了不少消費者很期待買到溫體豬肉，對於好幾天無肉可賣的攤 商 來說也鬆 了 一口氣，終於能繼續做生意，提早兩天來到攤位清潔消毒，做好營業準備。

拿著鋼絲刷來回刷桌檯，在台中建國市場跟第二市場的豬肉攤商們忙著進行清消，因為豬肉終於要解禁了，農業部宣布明日凌晨12點恢復市場拍賣豬隻屠宰，最快8日一早溫體豬肉就會回歸市場，商家們提前先把攤位清理乾淨，對攤商來說有豬肉能賣，終於能鬆一口氣。

廣告 廣告

豬肉攤商說：「放那麼多天了，趕快可以營業，我們就非常的開心，有信心，當然有信心，什麼機器都要清一清，不然10幾天不乾淨，給客人吃是不行的。」

超過兩個禮拜在菜市場買不到豬肉，豬肉解禁的消息傳到買菜民眾耳中他們也很期待。買菜民眾說：「就很期待可以趕快買到豬肉，只是怕價錢會變很高，吃豬肉的有好消息，因為台灣畢竟是吃豬肉的國家。」

雲林肉品市場也提前備戰，包含屠宰場、拍賣場以及外場區都進行全面清消，今日中午12點開始全國活豬運載解禁，在屏東麟洛鄉的養豬場預計一天會載運600隻豬，一共出六車送到屠宰場。

豬農蘇先生說：「以往一天一、兩車，這幾天可能都會是比較多的，就再多個一、兩車。」歷經15天病毒潛伏期，幸好非洲豬瘟疫情鎖在個案沒有擴散，肉商跟消費者都很期待，溫體豬肉終於能再回歸市場。

原始連結







更多華視新聞報導

豬肉解禁！ 農業部：最快11/7傍晚可買到溫體豬

台南防堵豬瘟 查市場豬肉來源、76%攤販未營業

「豬肉解禁」名店鬆口氣 肉圓老店估週日恢復品項

