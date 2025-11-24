中央宣布鬆綁日本核食管制 中市議員痛批：「頭被驢子踢到」太過份

《圖說》市議員李中痛批賴清德總統「頭被驢子踢到」，一面要大家支持日本，一面又放寬核災食品管制。

【民眾網諸葛志一臺中報導】日本首相高市早苗「台灣有事論」引發陸方強烈反彈，台灣同步放寬日本核食進口規範相挺，卻引發爭議。市議員李中24日在市政質詢中，痛批賴清德總統「頭被驢子踢到」，一面要大家支持日本，一面又放寬核災食品管制。他要求市長盧秀燕表態，是否仍維持核災食品不得輸入的立場。

李中強調，台中市自治條例原本明定禁止福島等五縣市食品進口，卻遭中央宣布無效，形同在外交與食安議題上「雙重退讓」。衛生局長曾梓展與法治局長李善植均在議會表示「食安標準不能倒退」。

廣告 廣告

曾梓展說明，過去日本食品須具備產地證明與輻射檢測等「雙證件」，核災區食品更要求百分百逐批查驗，且需清楚標示至「都、道、府、縣」，讓消費者辨識來源。如今中央一次取消三項措施，李中直指是「全部解禁」，批評「實在太過分」。

李中進一步表示，日本食品本來就多以「都、道、府、縣」標示，若只寫「日本製」，民眾將無法判斷是否來自福島等敏感地區。他強調：「市府不能幫日本模糊焦點，民眾要知道食品從哪裡來，才有選擇權。」

法治局長李善植也證實，台中市禁止核災區食品的自治條例已被中央宣告無效，目前市府正提出行政救濟，主張地方有權訂定更嚴格的食安規範。他表示，這不僅是食安問題，更關乎中央與地方權限，「台中會依程序持續爭取，維護市民食安權益」。