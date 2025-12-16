中央山脈南二段縱走高山症發作 空勤直升機急援

〔記者王錦義／花蓮報導〕27歲男性山友跟其他10人進行中央山脈南二段縱走登山活動，12日從台東向陽登山口入山，昨天疑似發生高山症狀身體不適在大水窟山屋待援，花蓮縣消防局獲報後申請內政部空中勤務總隊直升機救援，今天上午7點多前往救援，把疑似高山症造成肺水腫的病患順利轉送醫院。

空勤花蓮駐地一大三指出，駐地NA-713執行花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋搜救任務，今早6點56起飛定向目標區，7點27到達目標區，7點31落地大水窟山屋旁空地，7點32特搜兩員下機，前往大水窟山屋搬運傷患，7點40分人員上機，順利降落德興運動場，由花蓮縣消防局救護車把病患送醫。

花蓮縣消防局指出，位於花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋旁通訊點，有1名男姓27歲，昨(15)日早上突然覺得虛弱，經休息仍然無法恢復體力，躺下會咳嗽呼吸不正常，血氧僅61疑似肺水腫，持續使用加壓艙。需申請航空器支援盡速下山降低高度。

據了解，一行人進行中央山脈南二段縱走行程，12日從台東向陽登山口入山，從南往北順走，預計18日從南投東埔登山口出，路程主要在中央山脈主脊上縱走，全程大部份海拔在3000公尺以上，地勢高徒，視野展望良好，其中大水窟山屋也被譽為中央山脈最迷人山屋。

