中央廚餘新制上路 盧秀燕：滾動檢討、顧防疫

【記者陳世長台中報導】中央廚餘清運及再利用新制上路，台中市政府跨局處整合推動配套措施。市長盧秀燕（2）日主持會議，指示各局處持續追蹤廚餘去化與養豬飼料供應情形，加速廚餘處理轉型，同時嚴格落實防疫管理，守護產業與市民安全。



盧市長指出，中央將廚餘區分為「家戶廚餘」與「事業廚餘」，並全面禁止家戶廚餘養豬，主要考量非洲豬瘟防疫風險。市府尊重中央防疫政策，也將持續觀察制度實際運作情形，特別是養豬飼料量是否充足、清潔隊與財政負擔是否合理。若未來確認防疫無虞、制度仍有調整空間，市府也會再向中央提出建言，爭取更符合實務需求的作法，讓垃圾與廚餘分流成效更良好。



盧市長表示，感謝環保局積極與中央協調，爭取制度彈性，讓養豬業者在符合法規與防疫前提下，有合理轉換與適應的時間，也讓清潔隊得以延續既有業務，協助廚餘清運作業順利運作。



農業局表示，市府持續強化養豬場防疫與查核作為，近期針對龍井區2起違規廚餘養豬案件，已由區公所每日訪視，並由動保處加強複查，均未發現異常情形；同時每日主動巡查「死亡畜禽化製流向查核管制系統」，即時掌握豬隻健康狀況，目前未發現異常死亡案件。



農業局也提醒，自115年1月1日起，中央已加嚴相關裁罰標準，違反禁止廚餘養豬規定者，第1次裁罰20萬元、第2次50萬元、第3次起裁罰100萬元，呼籲養豬業者務必遵守法規，共同守護產業安全與防疫成果。



環保局說明，因應中央禁止廚餘養豬政策，家戶廚餘已全面禁止餵豬，社區大樓如有廚餘清運問題，請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運；若原清運業者有困難，可向轄區清潔隊登記協助媒合，或另洽其他合格清除業者承接。若發生費用不合理調漲或拒絕服務情形，環保局也將協助協調處理。



環保局進一步指出，目前台中市已有31家業者依中央規定完成相關監管設備建置，學校、團膳、過期食品及事業廚餘可洽詢協助清運與去化，相關聯絡資訊已公布於環保局官網。



市府也已提前規劃廚餘妥善去化作為，透過建置高效堆肥設施、黑水虻處理設施及擴增外埔厭氧發電量能，推動廚餘能源化與肥料化，確保116年1月1日起全面禁止廚餘養豬後，整體去化機制仍能穩定運作。



衛生局表示，截至今日已查核市售豬肉產品標示2,569件，其中1件標示產地為台灣的豬肉製品，其外包裝標示不符《食品安全衛生管理法》規定，已依法移請製造商所轄衛生局處辦，其餘查核結果均符合規定。



在春節應景食品方面，衛生局說明，已完成標示查核325件，結果全數合格；另抽驗65件應景食品，其中30件檢驗合格，其餘產品仍在檢驗中，後續結果將依規公布。



經發局補充說明，針對經濟部擴大補助非洲豬瘟防疫期間攤商營業損失的相關案件，市府已於去年12月10日完成收件作業，目前申請案件均已完成現場複查並提送經濟部審查，待中央核定後，將由經濟部直接撥付補助款至申請人帳戶，協助攤商度過轉型調整期。