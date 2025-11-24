中央廣播電台官網置換入五星旗案 北檢起訴前工程師吳政勳求刑3年
前組長岳昭莒求刑2年半 業者黃富琳求處重刑
中央廣播電台網站今年9月遭入侵，首頁版頭被置換成中華人民共和國旗。台灣台北地方檢察署今天偵查終結，依妨害電腦使用、背信罪起訴工程師吳政勳等3人，並對吳政勳求刑3年，前組長岳昭莒求刑2年半， 業者黃富琳求處重刑 。
中央廣播電台事發後召開人事評議委員會，決議解僱吳政勳；岳昭莒則涉有疏於監督且未即時阻止等過失，被記一大過懲處。岳昭莒已自請退休。
根據台北地檢署起訴書，吳政勳自今年5月起在財團法人中央廣播電台網路媒體組擔任工程師，負責官網維護及資訊安全查核管理；岳昭莒時任央廣網路媒體組組長，持有、保管央廣官網原始程式碼。業者黃富琳曾在央廣的系統維運廠商任職，與吳、岳認識。
北檢調查顯示，今年6月間，吳、岳、黃3人共同謀議攻擊央廣官網。吳政勳擅自提供黃男央廣官網最高權限帳號，以利黃男進入後台刪除吳男在官網所為異動電磁紀錄及提供技術援助，並共組LINE群組；吳政勳做相關行動前均告知岳昭莒，岳男均無向上級陳報及制止。
檢方查出，吳政勳於今年8月20日在新北市永和市永貞路利用央廣配發的帳號密碼登入官網，利用Google Search Console在央廣官網建置內容為其製作央廣負面消息總彙整資料頁面子網域，及埋設程式碼參數，以便民眾於國慶日點選央廣官網跳轉置換至該子網域及干擾官網網站訊號。
另外，吳政勳又涉嫌於9月11日晚間8時24分許、9月18日晚間8時34分許、9月19日下午4時34分許、9月20日10時25分許及同日下午2時47分許，在新北市土城區學府路等處，利用央廣配發的帳號密碼登入官網，將央廣官網網頁置換為「書名：反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折」的書籍封面、官網版頭置換成美國及中華人民共和國國旗等內容。
檢方查出，吳政勳於9月24日中午在央廣辦公室，擅自透過LINE群組將央廣官網原始程式碼傳送給黃男，使原始程式碼外流，共同妨害央廣營運及損害央廣國際信譽，致生損害於央廣的財產利益。
檢方調查，北檢於9月26日指揮警方搜索吳政勳、岳昭莒後，吳政勳仍未悔改，於9月28日擅自利用央廣配發的帳號密碼登入央廣官網移除網址，干擾官網運作。
吳政勳另利用8月20日在央廣官網所設定的參數，置換央廣官網日語新聞版網頁，於首頁日語版出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號，妨害央廣營運及損害央廣國際信譽。
北檢今天偵查終結，依刑法妨害電腦使用及背信等罪嫌，起訴吳政勳、岳昭莒及黃富琳。
檢方表示，央廣為政府百分之百捐助成立的國家廣播電台，為國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級辦法第4條所定的A級單位，為我國惟一專責對國際廣播的電台。
北檢認為，央廣每日以華語、台語、客語、粵語、英語、日語等20種語言對全球發聲，代表國家立場、攸關外交形象，其影響幅度、層面深遠，具有重要地位。
檢方表示，若央廣系統失效或受影響，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響，尤其未經許可擅自將央廣官網原始程式碼外傳，將遭有心人士利用以掌控央廣官網，其影響可謂巨大。
檢察官認為，吳政勳、岳昭莒身為央廣網路媒體組成員，握有官網後台管理權限，竟僅因懷疑央廣官網有中資介入，利用職權擅自對央廣官網胡作非為，他們以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網並置換網頁內容的行為，是在挑起兩岸間的對立緊張，其行為的危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可比。
檢方表示，吳政勳甚至在第一次交保後，仍多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，他選擇在10月10日國慶日當天攻擊央廣官網，具有很高的象徵意義，危害國家形象甚鉅，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施，請法院對吳政勳、岳昭莒分別從重量處有期徒刑3年、2年6月，另請對被告黃富琳從重量刑。
