中央廣播電台官網被換五星旗 工程師、廠商遭訴妨害電腦使用 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

中央廣播電台日前遭駭客入侵，首頁版頭遭人惡意置換成五星旗，已主動提供資料向檢警告發，台北地檢署指揮台北市刑大偵辦後，今（24）日將央廣媒體組工程師吳政勳、組長岳昭莒及廠商黃富琳依妨害電腦使用等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，吳政勳自今年5月起，在央廣網路媒體組擔任工程師，受僱央廣負責官網維護及資訊安全查核管理等事務，其與央廣網路媒體組組長岳昭莒均係為央廣處理官網維護及資訊安全事務之人，並持有保管央廣官網原始程式碼，另黃富琳在極風公司任職，因極風公司為央廣Cloudflare系統維運廠商而與吳政勳、岳昭莒認識。案發時黃已自極風公司離職，而海云公司並非央廣資安維護廠商。

吳政勳等人懷疑央廣官網有中資介入，利用職權擅自對央廣官網以反攻大陸、五星旗等圖片，入侵官網電腦並置換網頁內容之行為係在挑起兩岸間的對立緊張。吳、黃、岳在6月間，共同謀議攻擊央廣官網妨害央廣官網正常運作，除由吳政勳以網路媒體組工程師身分，未經央廣規定之官網權限核發程序，擅自將央廣官網最高權限帳號開給黃富琳，以利其進入後台刪除吳在央廣官網所為異動電磁紀錄及提供技術援助外，並共組通訊軟體LINE群組。

吳政勳等人利用央廣配發之帳號密碼登入央廣官網，將央廣官網網頁置換跳轉頁面，干擾央廣網站電腦及其相關設備運作，台北地檢署指揮台北市刑大9月26日搜索央廣工程師吳政勳及其岳姓主管之住居所及辦公位置，並於9日二度搜索吳、岳2人及廠商黃富琳，檢察官偵訊後向法院聲請羈押吳、黃2人，被法院裁定分別以27萬及10萬元交保，吳第一次交保返家後，仍多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，其選擇在10月10日國慶日當天攻擊央廣官網，

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

【文章轉載請註明出處】