中央成立疫調團隊！陳駿季：「中市府釐清速度慢」說明反覆
中央防堵非洲豬瘟疫情，農業部長陳駿季表示經過專家檢視台中市府提交之報告後，認為其中人員流向、廚餘來源、調查說明有所反覆、釐清速度太慢，因此中央召集防檢署、獸醫所、農科院等約10人組成疫調團隊，加速釐清疑點。
中央要防堵非洲豬瘟，指揮官農業部長陳駿季召集防檢署獸醫所，農科院學者等人，組專業團隊加速釐清疑點。
農業部長陳駿季：「最主要是這些問題，釐清速度太慢，不意味說他們（台中市府）信用破產，這完全無關的，我們只是跟時間賽跑。」雖然話講得委婉，但似乎意有所指中市府第一輪，疫調有所疏失嗎。
農業部長陳駿季：「人員的調查，人數包括獸醫師人數、獸醫師說明或是市府說明，他有一點反覆，疫調本身屬於行政調查部分，所以我們也請內政部，有派相關警察做必要協助。」就在卓揆指示要查台中市府豬瘟案後，其他部會也動起來查辦，同時更承諾協助養豬業者受到的經濟衝擊。
農業部長陳駿季：「請農業金庫針對必須要繳息部分，先不要去催收利息，建議行政院督導會報小組，來看看適當時間，去做這樣聯合稽查，不是在去查水錶或是查什麼，最主要我們希望物價穩定。」中央地方應戰非洲豬瘟，如今還發現化製場三聯單的，豬隻死亡頭數不一，甚至根據資料顯示，第一隻發病豬隻死亡日期很可能不是10/10。
台中市長盧秀燕：「同仁如果有疏失，我們絕不包庇，也不會寬待。」中市府上緊發條，不只全力防堵疫情還得面臨究責衝擊。
