中央打詐禁用小紅書 侯友宜：阻詐源頭須有一致性標準

〔記者賴筱桐／新北報導〕中國社交平台「小紅書」近2年在台涉入逾1700件詐騙案，且未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，遭內政部下令實施1年封鎖令。對此，新北市長侯友宜今天表示，中央對於阻詐源頭必須有一致性標準，如果業者不願意配合阻詐，應公開說明執行何種處分。

侯友宜今天出席新北市治安會報，媒體詢問對於中央以打詐為由，封鎖小紅書的看法。

侯友宜回應，打詐最重要的是預防，預防要從源頭開始管理，源頭最主要的2個管理單位分別是數位發展部、金管會，從源頭阻詐才能夠發揮最大的功能。

侯友宜說，希望中央對於阻詐源頭的掌握，必須有一致性標準，也要公開說明在哪一種狀況下，如果業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，這些都要用公開透明的方式宣告，中央從源頭管理，地方負責阻詐並加強宣導，大家齊心齊力，才能讓詐騙案件有效降低。

