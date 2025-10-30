中央投11億補助養豬產業鏈 估11/3開放申請

（中央社記者賴于榛台北30日電）全台禁宰、禁運豬隻15天衝擊產業，行政院會今天通過養豬產業鏈的補助計畫，共投入新台幣11億元，補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等，預計11月3日開放申請。

台中一處養豬場發現非洲豬瘟疫情，為協助受禁運、禁宰15天衝擊的養豬產業鏈，行政院會今天通過養豬產業鏈補助計畫。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰指示，農業部、經濟部應儘速完成相關程序，早日展開各項補助的受理申請，讓政府補助迅速到位。

農業部長陳駿季在院會後記者會說明，養豬產業鏈補助計畫規模估計為11億元，正在處理相關行政作業流程，預計最快11月3日開放申請，估產業鏈約6.2萬人至6.4萬人能申請補助。

整體養豬產業鏈補助計畫分2部分，一，為補助禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資，飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元。

第二部分是補助一級生產鏈從業人員、業者，包含補貼肉品市場在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高20萬元；補貼養豬農民在禁運禁宰期間額外衍生的延遲上市豬隻飼料費用，每頭豬隻810元，以及補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤3萬元。

另外也補助禁運禁宰期間毛豬承銷人（自然人）暫停業務的收入損失，每人1.5萬元；補貼屠宰場停宰期間的人事及勞務費用損失，每頭280元。針對異地批次母豬場，也補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭2500元。

農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元。

此次方案也有金融支持，只要依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。新貸者補助自撥貸日起6個月的利息，並以1%為上限，舊貸者可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限。補助額度補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元，且利息補貼期間免收保證手續費。

至於未來是否也延伸協助使用溫體豬肉的小吃攤商、店家，經濟部商業發展署長蘇文玲在院會後記者會表示，目前補助以一級產業鏈的豬肉攤為優先對象。（編輯：翟思嘉）1141030