中央拍板2027年起全面禁止廚餘餵豬 盧秀燕：樂見其成

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

日前爆發非洲豬瘟疫情，掀起「廚餘餵豬」政策的檢討聲浪，中央已拍板將於2027年起全面禁止廚餘養豬，轉型最後期限為2026年12月31日。台中市長盧秀燕今（2）日受訪時表態，對於中央順應民意，宣布禁用廚餘餵豬訂定一年落日轉型期，我們表示歡迎，也樂見其成。

盧秀燕亦說明，市府內部也在研擬相關計畫，原先規劃的落日期程大概會落在明年10月左右。（圖／台中市府）

盧秀燕指出，有很多民調顯示民眾支持禁止廚餘餵豬，這是全國民眾在這次非洲豬瘟事件以後大家共同的看法，台中市政府也會配合。

廣告 廣告

盧秀燕亦說明，市府內部也在研擬相關計畫，原先規劃的落日期程大概會落在明年10月左右，中央現在宣佈明年12月底落日，兩者時間相差不遠，對此會再召集會議討論，是否讓地方跟中央的步調一致，以利豬農或廚餘業者遵循。

盧秀燕透露，市府目前還沒有接到中央正式通知，看來對於豬農轉型與廚餘去化，中央都會提相關預算補助，因此會等到中央辦法與計畫下來後再討論，市府也會準備預算、將來也會鼓勵市民朋友自己處理廚餘等，會等計畫成熟後對外公布。



更多FTNN新聞網報導

赴議會報告再度鄭重道歉 盧秀燕：非洲豬瘟不會自己長出來「一定是外來侵入」

兩樣情！盧秀燕為非洲豬瘟道歉 卓榮泰籲全民大買豬肉「豬事順利」

外界指教都有聽到！ 盧秀燕率市府主管兩度鞠躬致歉：「媽媽做不好，一樣要檢討改進」

