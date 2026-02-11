中央拒依法編列預算 謝龍介點名陳亭妃「為民向賴清德請命」

國民黨台南市長參選人謝龍介砲轟民進黨，去年初為了放行總預算，用辦公室不能開燈、廁所沒有衛生紙、TPASS會斷炊等說詞欺騙百姓，結果證實都是造謠。現在行政院又不願依法編列預算，苛扣軍警消福祉，他點名競選對手民進黨立委陳亭妃，要其去向總統賴清德、行政院長卓榮泰為民請命。

國民黨立委謝龍介。（資料圖／中天新聞）

謝龍介發文提到，在野陣營早先提案要放行720億元新興計劃預算，其中包括治水、育兒、交通與補助地方財政經費，但民進黨團卻強烈反對。他質疑陳亭妃「到底是急著用錢還是不急？到底是需要用錢還是不用？」認為民進黨的態度前後矛盾，同樣的話術大可不必。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

針對立法院三讀通過替志願役軍人加薪、提高高危險勤務警消退休所得替代率的法案，謝龍介質問陳亭妃是否反對這些措施。他反問「難道妳認為國軍弟兄不值得每個月加薪一萬五嗎？難道妳不同意國家應該善待高危險勤務的退休警消弟兄嗎？」批評民進黨要人家抗中保台，卻不願給予合理待遇。

謝龍介強調，軍警消的福祉應該超越黨派、高於黨意。他公開呼籲陳亭妃向賴清德總統、卓榮泰院長建言，表示在野黨說話執政黨聽不進去，也許身為執政黨一員的陳亭妃比較有份量。

