中央拒評前日相「應避台灣有事」言論 徐巧芯：只聽自己喜歡的？

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，日本前首相石破茂則持不同看法，認為真正該討論的應是如何避免「台灣有事」。對此，外交部次長吳志中昨（24日）接受質詢時表示「沒有評論的必要」，國民黨立委徐巧芯聽後痛批「只聽自己喜歡的」。

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，日中關係急遽惡化，日本前首相石破茂認為，問題在於如何防止「台灣有事」的情況發生，日本需要做的，是認真分析中國與台灣陸、海、空軍的實力，從而預防台灣陷入緊急事態。

國民黨立委徐巧芯昨（24日）質詢時提及此事，詢問外交部次長吳志中，除大力支持高市早苗的說法外，對石破茂提出的警示態度為何？不過，吳志中卻回覆「沒有的評論必要」，讓徐巧芯直呼「匪夷所思」，痛批外交部的態度完全不符合專業外交應有的格局。

徐巧芯表示，石破茂雖已卸下首相職務，但他仍是日本政壇重要的意見領袖，也是現任議員，在日本政界具一定影響力，「難道只因為他的看法不符合賴清德政府的喜好，就認為沒有評論必要？外交部可以這樣選擇性評論嗎？」徐巧芯指出，若前日本首相安倍晉三仍在世，即便卸任，外交部也不可能說他的言論「不值得評論」。

徐巧芯質疑，是否只有表態「台灣有事，就是日本有事」的言論，才值得外交部重視與回應？若其他國家也認定前總統蔡英文的發言「不重要，且不值得評論」，政府是否也能接受？石破茂的意見具一定意義，不應忽視。





