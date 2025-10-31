中央拚綠電KPI 學者憂影響生態
烏山頭水庫光電板風波未歇，北市議員又揭露中央三度發函「覬覦」翡翠水庫。學者直言，可理解是中央為達ＫＰＩ而想盡辦法；環團直呼應該要禁止水庫興建光電板，連環評都不用做。
台北科技大學環境工程與管理研究所副教授江謝令涵說，中央為達到ＫＰＩ，想盡辦法裝綠電，以環境保育角度來看，不敢說完全沒影響，例如裝光電板後，水中日照減少是否影響生態、藻類生存等，但若無明確證據就禁建，恐非資源利用的良好互動，應持開放態度探討科學上究竟是否有相關危害。
但他納悶，中央為何一定要找翡翠水庫，而不去找例如日照條件更好或直接轄管的水庫，溝通上應更有效率。
監督施政聯盟執行長許心欣表示，翡管局提出法令限制蓋光電板，為何烏山頭水庫可不受法規限制？她說，水庫設光電板萬一被颱風吹毀沉入水裡，會有難以打撈及長期浸泡影響水質的問題；且考量生態問題，水庫應該與水源、水質水量保護區列為禁建光電區域，環境部目前規定在水庫一定面積以上設光電板才須環評，此舉不妥。
森林城市協會理事長莊傑任舉例，日本供應工業用的山倉水庫遇到颱風，光電板的電路線被拉扯、甚至破碎，導致起火，更引發水質汙染疑慮，台灣又是多颱風的島嶼，今年丹娜絲颱風有超過十二萬片光電板的事業廢棄物仍無法全數找回，更遑論平時線路老化或受潮、塑膠浮台脆化，都可能是水質汙染的風險。
「水庫應該要禁止興建光電板，連環評都不用做。」莊傑任認為，北市府不允許翡翠水庫設置光電板，自己百分之百肯定與支持。
