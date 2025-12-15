中央挹注 無人機產業在嘉起飛

無人機已成全球最受矚目的新興戰略產業，中央推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，嘉義縣從研發到製造具備完整布局，正朝向全國無人機發展核心邁進。行政院已核列約12億元，由經濟部推動「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）一、二館空間改造」，預計民國115年啟動；地方政府也全力配合，整合量能，共同打造國家級研發中心。

11月25日，我歡迎工業技術研究院院長張培仁率領副所長與高階主管團隊到訪亞創中心，與中科院及進駐業者、產學研夥伴交流合作方向。張院長是我們嘉義溪口人，工研院更是台灣製造業技術研發與技轉最關鍵的核心單位，從機械、資通、材料到感測與精密製造都有深厚能量。台灣半導體的起點，也是從工研院開始，我深信工研院的加入，將讓嘉義無人機產業有更強大的成長動能。

亞創中心自111年啟用以來，快速提升能見度，目前已有近50家單位進駐，並接待34國、超過4000人次國際代表團前來，包括美國國防創新單位、日本福島機器人測試場與美國SBD測試場等，展現嘉義成為台灣與世界連結的重要窗口。

目前，中科院推動民雄航太暨無人機產業園區，預計成為全國核心製造基地；未來研發、測試與人才需求將同步擴大。國際經驗顯示，國家級研發基地多採「中央主導、專業法人營運」模式，才能維持領先技術與國際競爭力，是台灣成功進入非紅供應鏈的重要關鍵。

嘉義將秉持「中央主導、地方配合」原則，整合亞創中心研發能量、民雄航太園區製造能力與水上機場大型飛測場域評估成果，打造全台最完整、最具實戰能力的無人機產業走廊，讓嘉義在世界舞台上發光。