中央挺苗栗！后庄國小地面不平 沈發惠成功爭取350萬改善
即時中心／顏一軒報導
苗栗縣頭份市內最大的后庄國小，校園西側車道及育賢樓前地面長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，高低落差甚至達10公分，影響師生通行安全。今（2025）年4月17日，民進黨不分區立委沈發惠服務團隊邀集教育部國教署及苗栗縣政府教育處到校會勘後，案件持續推動，在沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書長連森裕期關心追蹤，以及苗栗縣政府大力支持下，教育部已於昨（23）日核定350萬元經費改善，中央政府補助高達九成。
后庄國小校地僅1.8公頃，卻容納51班、約1600名師生，校園空間相對擁擠，加上歷年整修工程重型機具進出，導致鋪面受損情形日益嚴重，確實有改善急迫性。
沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦親赴后庄國小現勘。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
此次改善工程將依教育部國教署建議，以整修既有連鎖磚後重新鋪設為主，避免全面翻挖重作混凝土地坪；其中車行動線鋪面將採透水鋪面設計，其餘人行空間逐步更換為透水鋪面，並維持部分植草區域，以增加校園透水面積；此外，工程施工時也請一併進行樹木及樹穴整理，適度加大樹穴空間，有助植物生長，降低未來再度竄根破壞鋪面的風險，兼顧校園安全與環境永續。
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
教育部23日正式核定后庄國小地坪改善工程經費新台幣350萬元，其中中央補助315萬元，補助比例高達九成，大幅減輕地方政府財務負擔；苗栗縣政府將依規定編列配合款，後續協助工程發包及執行。
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小近年辦學成果亮眼，曾獲閱讀磐石學校獎及教學卓越獎銀質獎肯定；地方人士表示，此次地坪改善工程順利獲得中央高比例補助，除有助提升校園整體安全，也展現中央與地方攜手合作、改善教育環境的成果。
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
后庄國小地面不平，綠委沈發惠成功爭取350萬改善。（圖／沈發惠國會辦公室提供）
