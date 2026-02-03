中央推動糧食升級 鼓勵農民轉作雜糧產銷契作

剛收割完蕎麥的田裡還放著一些水，即將準備接下來2期的播種，這裡是位於彰化二林的契作田區，農民不用再下田施肥，把肥料倒進植保機，緊接著由專業人員來操作，就可以直接從天而降來施肥。

稻農不再單打獨鬥，加入地方的契作田區，種植過程有更多科學工具輔助，平時也只需要透過手機就知道何時要施肥、噴藥與補水。甚至發生病蟲害，也只要拍照給專家診斷。

彰化農民張先生說：「讓那些專家看這就什麼病，這樣看就知道了。」

米屋智農公司董事長陳肇浩指出，「我們整體整個運作，農民現在都是有手機巡田。目前有700多個契作農戶。」

廣告 廣告

過去不少農民種了稻，就交公糧可以保價收購，制度讓老農寧願種稻送公糧，品質跟糧價也難以拉抬。農業部推動升級計劃，除了鼓勵轉作雜糧，也輔導建置集團產區，提高調節市場的韌性。

農業部農糧署副署長黃昭興認為，「由市場的需求來控制契作面積，產量部分不會有超產或是不夠的問題。」

目前全台建置111處集團產區，面積超過3.9萬公頃，也比前一年增加4000公頃，更成了外銷主力，去年外銷到澳洲、日本、加拿大、美國、斯里蘭卡等地，共計8797公噸。