中央推1.2兆財劃法 李四川揭多年難修關鍵

▲台北市副市長李四川今（21）日肯定《財劃法》修法。（圖／台北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院昨（20）日拍板院版《財劃法》，院長卓榮泰強調在六度與地方政府研商後，此為取得最大共識版本，財政部也強調中央挹注地方1.2兆，為史上最高。對此，台北市副市長李四川今受訪指出，要提出《財劃法》修正草案，說實在是不簡單，敢拿出來就是在行政院走出一大步。

李四川今表示，《財劃法》被批評說有點像以前炒一些陷阱、蓋牌，因為還有刪掉多餘前一年的條文，所以被質疑可能會棄除分化的一個事實。不過因為詳細的狀況，財政局及相關局處還在研擬，他個人昨天在行政院也跟院長、部長報告過。

李四川提到，103年時，他擔任行政院的秘書長，就《財劃法》開了好幾次的會議，要把《財劃法》提出草案，說實在是不簡單。這個敢拿出來，那在行政院就是走出一大步。

不過，李四川認為，當然各個縣市都有各個縣市不同的狀況，也有不同的立場，假設容積率，當然就會對屏東南部的狀況有利，如果又沒有把工業的產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見。

因此，李四川表示，他昨天也和院長、部長講說，當初為什麼沒有辦法把它修正？最大的問題就是，這個餅就這麼大，原則上這個被切了，被拿到的都不高興，拿的人也不高興，因為他會認為拿得太少。

李四川也說，這法案出來，原則上還要經過立法院的審查，立法院應該就所有條文，還有各縣市怎麼樣取得討論。所以現在各方不管批評或是提出的意見，他也要呼籲財政部的莊部長，其實可以多傾聽，怎麼樣修才能讓大家在不反對之下，還是可以接受，這個大概就是北市府目前的態度。

