中央提廢土石方運至台中港填海造陸 中市議員籲盧秀燕表態反對

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議員吳佩芸呼籲市長盧秀燕明確表態反對，不要讓台中港成為中部地區廢土石方最終去化場所。（記者鍾麗如攝）

針對行政院長卓榮泰提出將中部地區營建剩餘土石方運至台中港填海造陸，台中市議員吳佩芸今天呼籲市長盧秀燕明確表態反對此計畫，不要讓台中港成為中部地區廢土石方最終去化場所。她說，台中港外海是台灣白海豚最重要的棲息海域之一，中央不應為了解決廢土石方去化問題，就犧牲珍貴海洋生態環境。

無黨籍議員吳佩芸表示，近年來全台營建工程量持續增加，確實應重視營建剩餘土石方去化問題，但任何政策都必須兼顧環境保護與世代正義。若以大規模填海作為解決方案，不僅可能造成海洋生態浩劫，更可能對沿海漁業、海洋環境及瀕危物種造成無法回復的傷害。

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吳佩芸指出，台灣白海豚已被列為極度瀕危物種，主要棲地就在苗栗至彰化沿海，其中台中港外海更是白海豚經常活動的重要海域。多年來中央和地方政府投入大量經費與資源推動白海豚保育工作，學界與環保團體也持續呼籲減少開發對棲地的衝擊；但中央竟提出可能大規模填海造陸的構想，令人擔憂多年保育努力恐將付諸流水。

吳佩芸表示，填海工程不只是將土方倒入海中這麼簡單，而是會改變海床地形、水文環境、潮流流向及海洋生態系統，施工期間產生的大量濁水與懸浮微粒，更可能直接影響白海豚覓食與活動範圍；這對族群數量十分稀少的台灣白海豚而言，任何棲地破壞都可能造成致命衝擊。

吳佩芸指出，未來填海所需土方來源，恐不只是台中市產生的營建剩餘土石方，而是包含中部其他縣市的大量土方，這對台中市民極不公平。她認為廢土石方管理應回歸源頭減量、資源循環再利用及區域平衡處理原則，台中不是中部廢土石方的「垃圾桶」，更不是其他縣市開發成本的承擔者。

吳佩芸表示，中央若真心重視永續發展，應先提出完整的環境衝擊評估與替代方案，而不是在缺乏充分科學證據與社會共識下，將填海造陸作為優先選項。她呼籲盧秀燕捍衛台中海岸環境與市民權益；因為台中的發展不應建立在破壞海洋生態的代價上，更不該讓白海豚成為錯誤政策的犧牲品！