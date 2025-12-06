中央擬全面禁廚餘養豬 清運成本增恐衝擊餐廳業

婚宴散場、嘉賓吃得盡興離開，此時正是工作人員的忙碌時刻，桌上殘羹剩菜成為廚餘將被集中回收，不過行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，緊接而來可能受衝擊的就是餐廳業者。



連鎖加盟協會理事長吳永強表示，「因為剛開始的議題，還沒有聽到一個比較確切的反映，下個禮拜我們應該會聯繫北中南會員，會去做一些蒐集。」

旗下連鎖業者可能受衝擊，將討論應對。目前首當其衝的是桃園、新北和屏東等地業者，因為已經有200多名黑豬農不滿廚餘禁令，表態抵制，未來不再代收學校、團膳業者及餐廳事業廚餘。

廣告 廣告

而長遠來看，全台都受影響。過往事業廚餘是由豬農協助，廚餘處理費每桶補貼豬農50到100元，未來禁止廚餘養豬，餐廳必須仰賴清運業者處理，目前報價是一桶1500元到2000元，恐怕增加業者的成本，消費者也擔心被轉嫁。

日式料理業者李奕立說：「那他們可能就是說把這些廚餘做其他用途，所以這個月開始，我們1個月要增加3000塊的費用，當然如果說政府能夠幫忙解決這個問題，當然是最好。」

對此環境部表示，轉型期間廚餘仍可養豬，清運不用擔心，對於部分豬農擬停收廚餘抗議，也會補助地方協調清運。另外，外界也關注校園團膳，目前每天約200至300噸廚餘，也成為處理難題、恐怕進一步釀成營養午餐漲價。

張廖萬堅說明，「協調不要做統一漲價，能夠在減少剩食、一起合作的前提下，我們會朝這方面跟團膳業者去做協調。」

教育部表示將跨部會協調因應，也鼓勵學校減少剩食，盡量減少浪費。