中央擬強制廚餘車加裝GPS 業者指確保生物安全更關鍵

運豬車從雲林出發抵達畜牧場，沿途載上活豬，每個定位清清楚楚，2019年因非洲豬瘟疫情升溫，中央要求運豬車加裝GPS掌握軌跡，這次台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，農業部與環境部則進一步要求載廚餘的車輛加裝GPS，原本應於18日前完成，但後來又延到12月7日。

環境部環管署長顏旭明說明，「雙方對於應該修什麼法還要協商一下，上個禮拜六就請他們調查回報，統計到目前為止大概有460台以上。」

到底多少廚餘車要加裝還在統計，就連要修哪個法強制要求豬農也還在討論，目前廚餘車量最多在桃園與新北。對此廚餘養豬戶不滿，在政策未定案之前就要豬農裝GPS，雖然他們還是會配合，但這次破口根本是未落實蒸煮廚餘，短期重點應該在精進監測才對。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源認為，「政府常叫我們裝一大堆，好像是農民都很閒、很有錢這樣，我們都配合他們，如果最後不能吃廚餘，不就都多餘的，裝這個誰要賠啊？」

設立全台首家廚餘集中蒸煮的全順養豬場，為了確保生物安全，載運廚餘與活豬的車輛全分開，甚至人員也分流，杜絕廚餘相關物質隨人車與服裝雨鞋接觸了豬隻，負責人劉嘉順表示，比起GPS，確保生物安全更關鍵。

全順養豬場負責人劉嘉順表示，「我們是所有的人員都做所有的分流，我們載廚餘的歸載廚餘的，我們畜牧是有專人專門畜牧管理的部分，沒有說都合併一起同一個人在做操作。」

自10月22日禁止廚餘養豬，全台目前只有新北市出現4例違規，其中兩豬場不只違法餵食還沒有蒸煮，場主遭重罰206萬元。[儘管此次成功防堵非洲豬瘟病毒未擴散，但還要不要廚餘養豬？配套能否完善？政策遲未明朗，也讓廚餘養豬戶身處茫然之中。

