中央擬解禁「事業廚餘」養豬 豬農反應兩極

農業部研擬「家戶廚餘禁用，僅開放事業廚餘」，為此有豬農認為樂觀其成，但也有豬農呼籲，應全面禁止，才能保障養豬產業永續發展。（本報系資料照）

台中梧棲某養豬場因餵食「未烹煮」廚餘，導致爆發全國首例的非洲豬瘟，而農業部為了防疫，已公告禁止廚餘養豬至今，不過據傳最快將在周五前由公告最新對策，農業部研擬「家戶廚餘禁用，僅開放事業廚餘」，為此有豬農認為樂觀其成，但也有豬農呼籲，應全面禁止，才能保障養豬產業永續發展。

據悉，廚餘作為本次非洲豬瘟的源頭，第一時間就遭到農業部公告禁止餵養，不過該禁令僅為暫時性，因此仍有望解禁，甚至目前中央傾向「家戶廚餘禁用、開放使用事業廚餘」。

而兩種廚餘的差別，許多專家也曾進行說明，家戶廚餘來源複雜，較難以溯源，風險相對高，不宜作為養豬飼料，而事業廚餘來源單純且容易溯源，若要開放餵豬也較為安全，且還能穩定去化廚餘。

但面對政府的研擬開放事業廚餘，養豬協會理事長強調，廚餘存在的風險養豬產業真的無法承擔，遂支持全面禁用，而這也是全國9成養豬戶的心聲，倘若政府執意開放使用，不排除會北上進行抗議。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會執行長陳文傑則指出，支持政府目前的規畫，確實家戶廚餘來源混雜，對豬農來說本來就是一大風險，不過，期盼政府不只是區分家戶、事業廚餘，應該連帶把延宕已久的「中央蒸煮中心」一同納入討論。

陳文傑強調，要降低廚餘風險最好的方式就是中央統一規畫、蒸煮，不要把這種風險丟給養豬戶，只要有一家業者沒有確實遵守規範，全產業都可能受累。

