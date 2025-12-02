中央擬2027年起全面禁廚餘餵豬 暫訂1年轉型過渡期

中央擬2027年起全面禁止廚餘養豬。（示意圖／報系資料庫）

非洲豬瘟中央災害應變中心1日與地方政府開會後，宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，並給予1年轉型過渡期，最後期限到2026年12月31日止。

今年10月22日，台中市梧棲區某養豬場爆出非洲豬瘟疫情，疫情調查報告顯示，病毒可能來自未蒸煮的廚餘，而中央災害應變中心隨即公告禁用廚餘養豬。考量到防疫效果、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型實務，中央擬全面禁廚餘養豬，轉型最後期限為2026年12月31日。

應變中心計畫，豬農在轉型期間，如符合4項條件仍可廚餘養豬，包括設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，但禁止使用家戶廚餘，僅開放事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。養豬場最晚在今年12月31日前，須經聯合檢查並獲地方政府同意，通過檢查後，全國統一於2026年元旦起可廚餘養豬。

農業部也規劃了不同轉型方案，如果豬農選擇立即轉型飼料養豬，今年底提出申請者，可獲飼料補助，每頭豬3600元；2026年才申請者，補助金額減至1800元。不僅如此，餵飼設備補助部分，依養殖規模提供每場30至300萬元。

桃園市農業局強調，會全力協助豬農轉型，但希望中央啟動離牧或轉型補貼。台中市農業局表示，將配合政策並加強輔導。新竹縣副縣長陳見賢則說，新竹縣199個養豬場，有37%養豬場使用廚餘餵養，未來會配合相關轉型、檢查及監控管理作業。

另據《中央社》報導，應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，目前這只是規劃方案之一，尚未定案，部分縣市還有其他意見，且還要與豬農進行討論，大方向是逐步全面禁止。

