中央擴大租金補貼生變盧秀燕︰正憂如何調度財政缺口

台中市國民黨議員楊大鋐於議會市政總質詢時，關切300億擴大租金補貼議題，楊大鋐說（如圖），原本擴大租金補貼全部都是由中央的預算來去支付，明年度計畫是否生變？影響戶數有多少？市府是否有能力籌編相關費用支應？

市長盧秀燕表示，明年度歲入歲出的總預算結構，補助項目的確就減少了157億，即使中央增加統籌分配稅，但光是捷運、營養午餐等倒扣回去還減少，因此台中市財政如何調度確實令人發愁。再者，今年度因售地不順利，預算都有點調度不過來、缺口還有一百多億，何況是明年度的預算調度。

市府都發局局長李正偉表示，今年六月中央有函文告知希望由地方分擔三成，以115年度預估台中市需求總經費72億，如要本市自籌三成、約需21億元。不過都發局有向其他五都進行調查，高雄與台南市皆表示無法編列，因此九月時內政部有向行政院反映希望明年度仍由中央全額補助，不過目前還在等中央評估。如果115年度中央都還沒有核定租金補貼，那麼依照現在的補助款台中市只能發到今年11月到12月，總共影響戶數有1萬6千戶左右。