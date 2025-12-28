中央政府總預算卡關 賴清德、卓榮泰喊話立院盡速審議
〔記者楊綿傑／台北報導〕新一年度中央政府總預算還卡在立法院，總統賴清德與行政院長卓榮泰今連袂出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，分別向立法院喊話盡速審查、通過總預算，讓客家政策可以繼續推動、中央與地方的合作可以持續開展。
客委會今舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，表揚「客家貢獻獎」得主，其中包括最高榮譽「特別貢獻獎」分別為台北圓山大飯店董事長葉菊蘭、知名自然生態攝影家徐仁修，以及人權教育推廣者陳欽生等3人，「終身貢獻獎」則有巴西資深僑領張永西、陽明交通大學客家學院前院長張維安等。
卓榮泰致詞時特別談到總預算的問題，他指出，客委會1年的預算36億，但很多預算從明年1月1號開始，將很難順利執行，其中有國家級大型活動的數位內容產業，浪漫台三線的藝術季以及相關的一些影視節目的內容，這部分1.5億左右。除此之外，還有客家幣2.0政策，也有大概5000多萬的預算；另外，還有對長照系統、文化知識傳承發揮很大功能的伯公照護站，也有4000萬；工程方面，如六堆文化園區還有5500多萬的硬體整建工程，以及明年開始一般行政的費用，大約有3億的預算無法使用。
卓榮泰說，因為中央政府預算到現在還沒有辦法順利的審查，不要說審查，預算書1頁都還沒有翻，1個字都還沒有，1塊錢都還沒有審，這是現在中央政府遇到的困難。整個中央政府總預算明年3兆350億，其中至少有300多億以上是要補助給地方政府，現在還沒有辦法掌握，如果加上一些新興的計畫還有將近3000億，所以很希望國會盡速的審查中央政府總預算，讓各個部會跟中央以及地方的合作關係能夠順利的展開。
賴清德致詞時除了細數民進黨政府在客家政策及發展一路的努力，話鋒一轉也提到，非常希望立法院對中央政府總預算能夠盡速通過，讓所有的政策在推動的時候都沒有任何的阻礙，這些通通都是中央和地方共同努力的成果，不只是客家的進步，也是台灣多元文化向前邁進的重要證明。
