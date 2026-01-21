中央政府總預算未排審 卓榮泰要求立院辯論對話 不容阻礙國家進步

立法院至今尚未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，行政院長卓榮泰今天表示，總預算代表總統對國家的願景以及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，他要求與立法院辯論、對話，政府會就2992億元的新增計畫延續性計畫加強說明，再由民眾做公決，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

立院程序委員會昨天仍未將今年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與政院版本的「財政收支劃分法部分條文修正草案」等排入委員會審查。



卓榮泰今天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」前受訪表示，政府會就2992億元的新增計畫延續性計畫加強說明，希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決。

卓榮 指出，中央政府的年度總預算是代表總統賴清德對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂，「所以我要求，就新台幣3兆350億元整年度中央政府總預算與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？」



