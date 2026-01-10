中央政府總預算案審議卡關 國民黨團：支持國防、守護制度、嚴格監督預算

國民黨團副書記長林沛祥。呂志明攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算案仍待立院審查，再引發朝野攻防。立院國民黨團副書記長林沛祥下午重申，行政院送交立法院審議預算內容，已明顯涉及違法編列情形，這是國會無法視而不見的重大問題。

林沛祥表示，對今年度中央政府總預算案審查，國民黨團立場就是「支持國防、守護制度、嚴格監督預算」，唯有如此，才能真正回應民意，維護國家長遠利益。

林沛祥批評，立院已三讀通過的法律，行政部門卻未依法編列相應預算，反而要求立法院以包裹表決方式處理，這不僅違背財政紀律，也傷害憲政體制下的權責分際，國民黨團無法接受。

林沛祥說，身為國會議員，堅守制度、監督政府、照顧民生，是最基本也是最重要的職責。面對總預算爭議，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，也是對國家與人民負責的可行選項。

在國防議題上，林沛祥重申，國民黨一向支持國防建設，也支持合理且必要的軍事採購，前提是能夠買到真正符合國軍需求、具備實質戰力、並且能夠按時交付的裝備。

林沛祥表示，人民無法接受以辛苦的納稅錢支付軍購費用，卻長期未能交貨，甚至仍持續撥款情況；對國防自主研發，國民黨團也樂見其成，但期待的是實質成果，而非一再失敗、無法驗證效能的測試循環。

林沛祥說，國防武器無論對外採購或國內自製，國民黨團都堅持軍事採購程序須公開、透明、嚴格把關廠商資格，絕不容許不合格廠商承攬軍購標案；若貪汙舞弊事件一再發生，侵蝕公共財政，也動搖人民對政府與國軍信任。

