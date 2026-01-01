中央政府總預算立院還沒審！賴清德細數社福政策疾呼藍白：儘速審議

政治中心／綜合報導

總統賴清德今（1）日上午發表2026新年談話，此次談話以「韌性之島，希望之光」為主題，回顧2025年台灣各項成績，感謝國人堅定、團結地克服各項挑戰；面對新的一年，賴清德也立下四個總目標，同時也細數社福政策喊話藍白，「希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。」

賴清德表示，追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。這是為什麼要推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。

賴清德指出，今年起，將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。

賴清德提及，明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。

賴清德指出，社會福利政策方面，前年行政院開始推動的「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，規劃5年投入經費超過480億元，以及今年將上路的「強化社會安全網計畫2.0」，預計5年投入819.6億元，而上個月，「身心障礙者權益保障法」，行政院院會已經通過修正草案，進一步落實身心障礙者權利公約，這顯示出，社會安全體系越來越健全，可以提供民眾更多支持與服務。

賴清德表示，從今天起，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。並喊話藍白「希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動」。

