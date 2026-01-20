中央政府首座「近零碳建築」海洋治理自港都高雄躍升昂揚

典禮現場大合影。

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍昨（19）日在高雄舉行上樑典禮，典禮由行政院卓榮泰院長主持，立法委員李昆澤、許智傑，以及港務、造船、漁會等海洋產業代表蒞臨觀禮，展現政府與民間攜手落實產業發展、推動海洋事務的堅實力量。卓院長期許海委會肩擔起更多國家使命，也籲請國人共同鼓勵與祝福。

祈福儀式隆重且有創新，海洋委員會別出心裁，以「躍起的大翅鯨」以及「旭日上升」作為主視覺，將大翅鯨躍升海面，重擊海浪的姿態深植人心，輔以旭日初升的背景，象徵著海洋強勁的生命力；與圓山大飯店合作開發的三款期海洋主題調酒：「海浪」、「海風」與「海潮」，作為上梁儀式的獻禮酒，以海洋的浪漫與精彩禮讚天地，也讓在場來賓驚呼連連。

工程單位將樑柱安放入建築主結構中。

榮泰院長在致詞時表示，臺灣四周環海，臺灣海峽也是世界上最繁忙的航道，海洋除了在過去大航海時代為臺灣帶來了繁榮，現在也是臺灣的寶藏、屏障與最重要的資源，身為海洋國家，我們應該秉持擁抱海洋、走向世界的精神。然而，過去海洋事務分散在22個機關，直到107年由蔡前總統擘劃，以及賴總統於行政院長任內設立海洋委員會，海洋政策才有整體化的專責單位，而海洋委員會選擇高雄設址，不僅順應南北均衡發展與首都減壓政策，也讓中央海洋治理核心與重要海洋城市緊密結合，本次上樑的合署辦公廳舍預計於117年完工啟用，也象徵政府以海洋思維出發，全力投入海洋發展的堅毅決心。

為了讓臺灣在經濟成長上能更上一層樓，賴清德總統曾於就職演說中提出「競逐太空，探索海洋」的新願景，未來海洋委員會也更加重要，除了要持續維持我方海域堅定執法權、確保航行安全及民生秩序、防止灰色地帶行動升高為衝突事件，海洋委員會也在無人載具研發運用、海洋資源探索與研究等領域扮演重要角色，同時，也要兼顧海洋生物的維護，以發揮臺灣海洋國家優勢，落實海洋希望工程藍圖。

工程單位將樑柱安放入建築主結構中，圓滿完成上樑典禮。

管碧玲主委首先感謝卓榮泰院長一早迎接赴美關稅談判代表團回國，旋即又南下高雄主持海洋委員會新建廳舍工程上樑典禮，充分展現行政院對於國家海洋事務的重視。行政院在113-114年度投入總計新臺幣918億元，包括強化海巡偵防與調查能量、佈建國家海氣象雷達、升級海洋基礎資料調查船、推動海巡體系轉型，以及投入防衛韌性預算、設立海洋污染防治基金、成立海洋科技營運行政法人等，可以說行政院對海洋事務的支持是全方位且系統性。

管碧玲亦感謝由內政部國土管理署專業代辦、趙建銘建築師設計監造以及春原營造股份有限公司所組成堅強的工程團隊，以工地職業安全為第一要務，施工品質為核心價值，讓海洋委員會得以安身高雄，並再次感謝行政院卓榮泰院長、立法院李昆澤、許智傑委員、地方民意代表，以及海洋相關團體支持，共同推動海洋科研與創新應用，提升全民海洋參與，藉以豐富國民海洋生活，攜手落實國家在海洋安全、海洋科技、海洋永續上長期的戰略方向。

現場祈福儀式場面隆重。

管碧玲表示，隨著合署辦公廳舍即將落成，海洋委員會組織量能整合、制度與人才也逐步到位，未來將以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下，立體守護國安、治安與人民平安的關鍵力量，也透過持續深化海洋治理、海洋探索與永續發展，讓國家在海洋事務的佈局，更成熟、更完整，也更有能力回應國內的需求與國際情勢的挑戰！

海委會補充，合署辦公廳舍是一棟地上7層地下2層的建築物，規劃取得建築能效1+級標示與綠建築及智慧建築的雙黃金標章，期望成為全台首座「近零碳建築」的中央政府廳舍，其位置緊鄰著高雄中都溼地公園，設計留設有景觀綠地及導風版，為都市創造生態跳島，也讓綠意以及自然的微風滲透、穿梭、環繞整棟建築物，營造良好的辦公環境。

（資料來源：海洋委員會）