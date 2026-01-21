中央政府1/30發行首檔永續債券 金額4億元

（中央社記者呂晏慈台北21日電）財政部今天表示，1月30日將發行首檔中央政府永續發展政府債券，發行金額為新台幣4億元，年期為30年，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。

根據財政部規劃，今年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債，為首檔中央永續發展政府債券。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會說明，財政部首度推出永續發展政府債券，將於1月27日委託中央銀行標售，1月30日發行115乙1期公債，為資本市場提供兼具頂級信用與永續理念的全新投資標的，象徵台灣綠色金融發展邁入歷史性新紀元。

馬小惠表示，這檔中央政府永續發展政府債券，是財政部與教育部合作發行，依據聯合國永續發展目標（SDGs）及國家綠色金融支持政策規劃，所募資金將用於國立金門大學校舍興建計畫。

馬小惠表示，該計畫不僅改善學生住宿環境，更將全面導入節能設計、低碳建築及友善校園理念，並依黃金級綠建築標準興建，兼顧教育品質與環境永續效益。

財政部表示，本期債券為市場兼顧「避險」與「環境、社會及公司治理（ESG）績效」的投資布局首選。在全球強化責任投資的浪潮下，此類具備國家級信用評等、且具備明確永續資金用途的長年期標的，極具戰略配置價值。

財政部說明，本期債券不僅能有效去化保險業等機構法人長線資金壓力，達成長年期資產負債匹配需求，更能直接協助充實ESG投資績效，為尋求穩健收益與社會責任雙贏的金融業者，提供了難得一見的「黃金組合」投資機會。

地方政府方面，馬小惠補充，113年台北市發行社會責任債券用於捷運建設，總額為100億元；高雄市分別於113、114年發行綠色債券用於捷運建設，總額分別為20、101億元；桃園市也在114年發行可持續發展債券，用於社會住宅及捷運建設，總額為60億元。（編輯：潘羿菁）1150121