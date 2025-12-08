中央政治局會議舉行 中經會按慣例將召開

（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中共中央政治局今天召開會議，分析明年經濟工作。按照慣例，另一總結當年工作、部署來年經濟發展的中央經濟工作會議（中經會）將接著舉行，論述篇幅也將更長。

中共中央政治局會議每月召開一次，與經濟工作相關的會議主要落在4月、7月與12月的舉行，分別會定調開年、下半年與來年的經濟情勢。按照慣例，中央經濟工作會議將在12月政治局會議之後的一週左右召開，進一步部署下一年經濟工作，篇幅也將更長。

因此，12月召開的中央政治局會議與中央經濟工作會議是觀察明年中國經濟政策的重要窗口與風向標。

中國網財經報導，中信證券首席經濟學家明明表示，2026年為「十五五」開局之年，政策定調預計更加積極主動。會議大概會在「穩中求進」總基調下，從消費擴張、科技創新、財政貨幣協調等方面形成系統部署。

明明預計，中央經濟工作會議將部署擴大內需和穩定消費。「消費結構升級相關的制度安排有望進一步細化，會議可能在完善標準體系、加強質量（品質）監管、促進品牌建設、推動企業提升國際競爭力等方面釋放更明確的政策信（訊）號」。

在財政貨幣政策方面，明明表示，「寬財政+寬貨幣」的主基調將在2026年延續。預計財政政策將定調積極，2026年赤字率仍將維持在4%左右；貨幣政策方面，降準降息仍具空間，預計在2025年底至2026年上半年適度加力，並通過長期流動性工具維持資金面寬鬆。（編輯：廖文綺）1141208