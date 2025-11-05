中央普發現金！藍議員憂新北缺配套 購買力恐縮水一半

（記者陳志仁／新北報導）新北市長侯友宜今（5）日赴市議會進行市政總質詢，國民黨團多位議員聚焦中央普發現金議題，紛紛要求市府應同步推出振興配套，搶搭全民消費熱潮；侯友宜回應，新北市已規劃多項優惠措施，包括觀旅局「現金變旅程，入住新北享折扣」及體育局國民運動中心「買千送千」等活動。

圖／國民黨團多位議員聚焦中央普發現金議題，紛紛要求市府應同步推出振興配套。（記者陳志仁攝，2025.11.05）

國民黨議員劉美芳表示，中央普發現金正是新北推動庶民經濟的好契機，尤其年底新北歡樂耶誕城將登場，建議市府結合商圈、百貨與旅宿業者，推出跨區域整合優惠的「新北好買節」，鼓勵市民把普發現金「留在新北、花在新北」，有效刺激地方消費。

廣告 廣告

劉美芳也為新北抱不平的指出，外國旅客來新北多半只能想到「十分、九份」，「10分加9分變成19分」，形同只拿到19分的觀光成績單，甚至連國泰航空機上雜誌都只寫「十分」；，難道新北只能徘徊在10分跟19分嗎？質疑市府行銷不力，應提出具體整合計畫，讓新北觀光「拿到100分」。

議員呂家愷也提醒，鄰近的台北市觀傳局已推出住宿買一送一、景點門票優惠等振興措施，展現出跨局處整合的行銷力度；反觀新北至今仍未端出整體配套，恐錯失經濟振興黃金期，甚至讓市民的一萬元購買力縮水為五千元，市府應立即啟動規劃。

議員楊春妹說，新北市在疫情期間推出多項紓困與振興措施，包括「紙本加倍」與「數位加碼」，可用500元振興五倍券換1000元、1000元換2000元， 使用範圍包含公、民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業等，預估可帶動200億元庶民經濟；若市府持續規劃未明、進度遲緩，恐錯失振興經濟黃金時機！

黃永昌等多位議員在質詢中要求市府，立即成立跨局處工作小組，由副市長或秘書長層級召集整合各局處資源，並於一個月內提出具體方案及規劃執行時程；國民黨團書記長王威元指出，普發現金是難得的經濟刺激契機，請市府統整過去的經驗，盡快規劃相關配套優惠措施並執行，讓新北404萬市民真正有感！

侯友宜補充，根據觀光署統計，新北市去年的旅遊人次超過7,700萬人次，為全台之冠，已責成各局處規劃並於活動中行銷；觀旅局推出「現金變旅程，入住新北享折扣」、體育局的國民運動中心「買千送千」優惠活動外，新北市各大商圈及歡樂耶誕城、平溪天燈節等活動皆會結合普發現金提出優惠活動。

更多引新聞報導

IN觀點／民進黨價值崩壞？徵召蘇巧慧再掀權貴政治

普發現金開跑！徐國勇動員民進黨設服務站助民眾領取

