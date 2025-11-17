中央普發一萬嘉市普發三千 市民都期待市政府正與中央溝通中

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】中央政府全民普發現金一萬元已開始發放，許多市民開始期盼嘉義市議會提案市政府再加碼普發3仟元一案也能順利發放。不過，礙於預算法的規定，市政府仍在積極與中央政府溝通中，期盼近期內有好的結果。

針對市政府加碼普發現金一案，黃敏惠市長今（17）日回應表示，「拼經濟、顧民生、安民心」始終是市府團隊最重視的目標。針對現金普發是否加碼，黃敏惠市長強調：「我當然也想發！如果法令許可，不只3,000元，每位市民普發6,000元都沒有問題」。呼籲市民更加團結，成為市府後盾，凝聚力量，一起為嘉義市打拚。

市府主計處說明，中央政府在普發現金方面，可排除《公債法》及《預算法》的限制；但地方政府則受到《預算法》第23條的規範，該條明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。

對此，市府將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、丹娜絲颱風及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金的依據。黃敏惠市長也再次呼籲各界團結一致，讓市府能更穩健有力的照顧民生。

