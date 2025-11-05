中央普發1萬元今起登記 嘉市議會通過「加碼」普發3000元建議案

嘉義市議員張秀華今天提出臨時動議案，建議市府加碼普發3000元。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中央普發現金1萬元今起開放入帳登記，嘉義市議員張秀華今在議會質詢時提出臨時動議案，由她與議長陳姿妏擔任動議人、9名議員附議，建請市府研議辦理嘉義市民普發現金3000元，經在場7名議員同意決議通過。市長黃敏惠在大會結束後受訪表示，包括議長、副議長、議員都提議加碼發3000元，市府會內部評估、研議辦理，朝此方向去做。

黃敏惠表示，嘉市2026年統籌款增加66億元，但中央補助款減少近69億元，兩者較去年減少近3億元，因中央補助款減少及補助比率的不明確，造成明年總預算編制過程相當困難；台灣經濟因受美國對等關稅議題、丹納絲風災等影響，對相關產業、民生都受到嚴重衝擊，中央普發1萬元，針對嘉市議會加碼普發3000元提案、發放辦法等，市府會審慎評估，該花的錢絕對不會少，該節儉的適度討論，有確定會再向市民報告。

嘉義市議會定期會今進行市長報告議程，張秀華率先登記發言10分鐘質詢，她說，中央將普發現金1萬元，嘉義市7月受到丹納絲颱風影響，百工百業受創，嘉市2024年歲計賸餘11.07億元，在有能力、財政好的前提下，比照姊妹市新竹市，建議嘉義市加碼普發現金3000元，拚經濟、顧民生。

在場市議員黃敏修、鄭光宏、陳家平、林煒軒、顏翎熹、郭定緯、黃思婷，及議員張敏琪、李忠曆連署附議，議長陳姿妏今決議大會通過臨時動議案。

嘉義市長黃敏惠。(記者王善嬿攝)

